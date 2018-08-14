توقيف جماعة أشرار سرقوا مليار و300 مليون بمڨرة في المسيلة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة مقرة بأمن ولاية المسيلة، من وضع حد لعصابة أشرار تحترف السرقة عن طريق السطوعلى منازل المواطنين.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ع،ع،ن” والمدعو”م، م” و المدعو”م،ك” الذين تتراوح اعمارهم مابين”22 و 25″ سنة.

وقائع القضية تعود لمساء يوم27-05-2018 على إثر تقدم الى ذات المصالح المدعو “م،ع،ك” من أجل تقييد شكوى رسمية بخصوص تعرضه لفعل سرقة مبلغ مالي عن طريق الكسر من داخل مسكنه الكائن ببلدية مقرة.

ويقدر المبلغ بمليار وثلاث مائة مليون سنتيم بالعملة الوطنية، وعليه قامت ذات المصالح بتكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من التعرف على المتورطين و توقيفهم.

وبعد إستصدار إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم أين عثر على مبلغ مبلغ يقدر بست مائة وستة وعشرون(626) مليون سنتيم.

لتتم إحالتهك على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ،و إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.