توقيف جمركي بحوزته مسدسا غير مرخص به وفرار مرافقيه بتبسة

أوقف عناصر الشرطة التابعين لفرقة قمع الإجرام بمديرية الأمن الولائي لولاية تبسة، جمركيا حاملا مسدسا ناريا.

توقيف الجمركي الذي كان داخل مركبة سياحية وبحوزته مسدسا ناريا يستعمل بكثرة في ليبيا، كان في عاصمة الولاية بالقرب من حي الجرف.

وأتى التوقيف على اثر معلومات وردت المحققين مفادها حيازة مشتبه بهم سلاحا ناريا محظورا فتم إعداد خطة أمنية ونصب كمين.

وكان برفقة الجمركي شخصين آخرين تمكنا من الفرار راجلين فور توقيف المركبة، وقد تم وضعه تحت الحجز النظري بناءً على أمر نيابي صادر عن وكيل الجمهورية.

بينما لاتزال التحقيقات متواصلة لمعرفة كيفية إدخال السلاح ومصدره.