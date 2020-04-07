توقيف جمعية أشرار قامت بسرقة مستلزمات من فندق عمومي مخصّص للحجر الصحّي

تمكنت مصالح الأمن من توقيف جمعية أشرار تسببت في سرقة مستلزمات من فندق عمومي مخصص للحجر الصحي.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه تم بحر الأسبوع الفارط من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار، لارتكاب السرقة الموصوفة من داخل فندق عمومي الكائن بقطاع اختصاص المقاطعة الإدارية زرالدة والمخصّص للحجر الصحي.

أين تم استحضار مركبة، مع إخفاء أشياء مسروقة، التزوير واستعمال المزوّر، كما تمّ توقيف ثماني أشخاص مشتبه فيهم.

حيث باغتت دورية لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بئر خادم، عناصر من الشبكة الاجرامية وهم بصدد نقل مسروقات من شاحنة إلى سيارة سياحية.

وأضاف البيان انه بعد التقرّب منهم للتأكد من هويتهم ومن مراقبة مصدر الأشياء المنقولة بين المركبتين، من التحريات الأولية تبيّن أنّها محل عمليات سرقة من الفندق العمومي مخصص لاستقبال مواطنين في إطار الاجراءات الوقائية المتمثلة في الحجر الصحي.

أين تم على الفور حجز الأشياء المضبوطة واقتياد المشتبه فيهم لمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لاستكمال التحرّي.

وسمحت التحريات المعمقة بتوقيف خمسة عناصر أخرى من الشبكة الاجرامية، واسترجاع أشياء إضافية سرقت من ذات الفندق، تتمثل في عدة تجهيزات إلكترومنزلية منها شاشات تلفاز من الحجم الكبير والمتوسط، أواني منزلية للطبخ والأكل، أفرشة وأغطية.

كما تم ضبط وحجز كمية من المواد الأغذية تتمثل في 37 علبة عصير فواكه سعة واحد لتر، 21 علبة حليب سعر واحد لتر، 6 علب طماطم بوزن واحد كلغ، علبة 1 سردين بوزن (850) غرام، (96) علبة ياغورت صغيرة، 3 قارورات زيت سعة خمس لترات، (06) علب مقارونة، علبة (01) قهوة، (60) علبة مربى بوزن (20) غرام، (100) كلغ من الموز، (58) كلغ من البرتقال، (66) كلغ من البطاطا، (02) كلغ من الثوم، (08) كلغ من الفاصولياء، (05) كلغ من الأرز، (64) كلغ من لحم الدجاج، (5.6) كلغ من لحم الخروف، (03) كلغ من الزبدة، (02) كلغ من السلاطة، (04) كلغ من الخيار، (17) كلغ من البصل، (10) كلغ طماطم، (05) كلغ ليمون، (20) علبة أكل كبير، (10) علب أكل صغيرة، دلو مطهّر، مكنسة بدون عصا، مجموعة من الأكياس البلاستيكية مختلفة الأحجام.

وأشار البيان، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم تمّ تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.