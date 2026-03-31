توقيف حاج عدلان والمحضر البدني لمولودية البيض

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن توقيف كل من المدرب المساعد لاتحاد العاصمة، طارق حاج عدلان، والمحضر البدني لمولودية البيض شربيتي محمد أمين.

وجاء توقيف حاج عدلان، بعد طرد في “الكلاسيكو” أمام شبيبة القبائل. المندرج ضمن تسوية الجولة الـ 16 من البطولة، بسبب توجيه عبارات جارحة تمس بالكرامة والشرف.

حيث قررت الهيئة الانضباطية، توقيف مساعد التقني السنغالي لامين ندياي. لمدة شه 1واحد نافذ إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم. وتسري العقوبة من تاريخ الـ 26 مارس الجاري.

بينما تم توقيف المحضر البدني، لمولودية البيض، شربيتي محمد أمين. الذي غاب عن الجلسة التي استدعي إليها على مستوى الرابطة، لـ 3 أشهر، بسبب سب وشتم الحكم، في لقاء أولمبيك أقبو، الذي أقيم يوم 13 مارس 2026، لحساب الجولة الـ 23.

وأوضحت لجنة الانضباط، أنه تقرر معاقبة شربيتي محمد أمين. بالايقاف لـ 6 أشهر منها ثلاثة، مع وقف التنفيذ إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 4 ملايين سنتيم. وتسري العقوبة من تاريخ الـ 16 مارس 2026.