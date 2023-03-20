توقيف حافلة إثر تبليغ أحد الركاب بهذه الطريقة

كشفت صفحة “طريقي” على فايسبوك، الخاصة بالاعلام المروري للدرك الوطني، عن توقيف صاحب حافلة إثر تبليغ أحد الركاب عنه عبر ماسنجر الصفحة.

وأوضحت الصفحة، أنه وعلى إثر تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة طريقي “ماسنجر الصفحة”. تم التنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان وتوقيف الحافلة.

الحافلة تم توقيفها، على مستوى السد الثابت من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية.

وأوضحت الصفحة، أن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة هي الزيادة في عدد الركاب. وعدم توزيع التذاكر على المسافرين.

وتوجهت الصفحة، بالشكر الجزيل إلى المواطن الذي قام بالتبليغ، والذي يعتبر سلوك حضاري من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.