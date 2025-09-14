توقيف حافلة بعد بلاغ أحد الركاب بقالمة

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة مجموعة قالمة، بتوقيف حافلة لنقل المسافرين، بعد تلقي بلاغ من أحد الركاب.

وأوضح مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، أنه على اثر تلقي مكالمة عبر الرقم الأخضر 1055 من أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين للتبليغ عنها، وبعد التنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان تم توقيف الحافلة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين رقادة مجموعة قالمة.

حيث تم رفع مخالفات تمثلت في الزيادة في عدد الركاب والمقدر 18 راكبا.

