توقيف حراقة يطيح بـ 3 منظمي رحلات إبحار سري بوهران

أسفرت تحقيقات الدرك الوطني بوهران، من الإطاحة بثلاثة منظمي رحلات إبحار سري عقب العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر.

العملية جاءت بعد إلقاء القبض على 06 أشخاص كانوا بصدد التخطيط لمحاولة هجرة غير شرعية، عبر البحر أثناء قيام أفراد الفصيلة الثانية للأمن والتدخل بمسرغين بنقطة مراقبة على مستوى مفترق الطرق عين خديجة بلدية المرسى الكبير.

أين تم إيقاف سيارة من نوع “رونو كليو” كانت بدون وثائق، بها 6 أشخاص بما فيهم السائق تم العثور بحوزتهم بعد إخضاعهم للتفتيش على عملات أجنبية.

قدرت المحجوزات حسب مصادر “النهار” بـ 1820 أورو ، 12 مليون سنتيم، 3 حقائب ظهر بها مأكولات وملابس، سترة نجدة وآلة ضخ ماء صغيرة حجم إلى جانب قارب صيد مزود بمحرك ذات 70 حصانا و19 برميل بنزين.

أين تم بعد اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك، لمواصلة التحقيقات معهم، أين اعترفوا بأنهم كانوا بصدد الانطلاق من إحدى شواطئ الساحل الوهراني للإلتحاق بالضفة الأخرى من البحر البيض المتوسط عن طريق الإبحار سرا، فيما تم الإبلاغ عن 3 منظمين كانوا رفقة 4 حراقة آخرين.