توقيف حراق تسلل إلى باخرة تجارية أجنبية لبلوغ اسبانيا عبر ميناء وهران

أوقفت عناصر من شرطة الحدود بميناء وهران شخص يدعي “د. احمد”، في الثلاثينيات من العمر حاول بلوغ الضفة الاخرى من البحر المتوسط بالتسلل الى باخرة تجارية عبر ميناء وهران.

وهي العملية التي تمت بعد تسليم حرس السواحل الموقوف، في قضية الحال للجهات الامنية المختصة اقليميا بعد انزاله من الباخرة التجارية الاجنبية M/V M/V ATLANTIC MARCHENT.

الحاملة للعلم الليبيرالي القادمة من ميناء ألجسيراس الاسباني بعد تفطن طاقم ذات الباخرة لوجودها بها بالمياه الإقليمية المغربية.

“الحراق” الذي ينحدر من حي سيدي الهواري، وبعد التحقيق في القضية تبين انه تمكن خلسة من دخول ميناء وهران

بالاختباء داخل مقطورة شاحنة قبل تسلله الى الباخرة التجارية الأجنبية في محاولة منها للإبحار السري وبلوغ الضفة الأخرى.