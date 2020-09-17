توقيف حراڨة يكشف عن شبكة منظمة في تهريب المغاربة إلى وهران

تستغلهم للعمل في مجال البناء قبل ترحيلهم سرا إلى إسبانيا

كشفت التحقيقات الأمنية لعملية الابحار السري التي اجهضها امس حراس السواحل بعد توقيف 46 حراقا على بعد اميال من إحدى شواطئ وهران.

أين كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط عن شبكة منظمة مختصة في تهريب البشر من المغرب الي وهران قبل تهريبهم الي اسبانيا.

الشبكة المنظمة التي ينشط بها جزائري ومغربي الوسيطان في عمليات تهريب البشر تكمن مهمتهما في عملية نقل وتمرير مغاربة عبر الحدود الغربية إلى الجزائر.

وهذا للعمل بوهران بإستغلال اليد العاملة المغربية في مجال البناء لفترة مقابل استفادتهما بنسبة من عملهم الي جانب مبلغ يتم جمعه من المغاربة لتنظيم عمليات هجرتهم السرية الي السواحل الإسبانية.

الجهات الأمنية وبعد تحريات موسعة مع الحراقة الموقوفين توصلت الي الوسيط الجزائري الذي كان يأوي الحراقة المغاربة بمسكن اجتماعي بمنطقة بلقايد في وهران.

حيث مكنت عملية شرطة للمكان بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية واستصدار اذن من وكيل الجمهورية من توقيفه إلى جانب 8 مغاربة تبين بعد استكمال التحقيقات ان المسكن هو لممثل كوميدي معروف بوهران.

علما ان عناصر امن وهران تمكنت أمس في عمليات متفرقة ايضا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لاكثر من 40 حراقا اخرين من بينهم منظمين كانوا بصدد خوض رحلات ابحار سري انطلاقا من شواطئ وهران للالتحاق بالسواحل الاسبانية.