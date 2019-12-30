توقيف دنيا بطمة بالمغرب بتهمة الإبتزاز!

أوقفت الشرطة المغربية الفنانة دنيا بطمة للتحقيق معها، على خلفية استخدامها حساب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مختص في ابتزاز المشاهير.

وحسب وسائل إعلام مغربية، فإن الشرطة حققت مع دنيا بطمة حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير “حمزة مون بيبي”، والذي يبتز الفنانين والمحلات والفنادق.

وأضافت ذات المصادر، أن الشرطة قامت بحجز الهاتف النقال للفنانة المغربية، من أجل اخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات المنشورة.

وأثار ذلك الحساب، جدلا واسعا في صفوف المشاهير، حيث كان ينشر حقائق عنهم.

وحسب موقع “سبوتنيك العربي”، نفت دنيا بطمة خلال التحقيقات، علاقتها بالحساب وتورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال الحساب الشهير.

وأضاف ذات المصدر، أن دنيا بطمة مكثت 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذين قرروا منعها من السفر خارج البلاد إلى حين استكمال التحقيقات.