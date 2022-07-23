توقيف رئيس بلدية بئر خادم بتهمة تعاطي رشوة!

فرقة أمنية أطاحت به بعد شكوى من امرأة

الموقوف تمّ ضبطه في حالة تلبس داخل مكتبه

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر،، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر خادم، غرب العاصمة، المدعو “هـ.س”، بشبهة تعاطي رشوة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن رئيس بلدية بئر خادم، جرى توقيفه داخل مكتبه في حالة تلبس بالجرم المنسوب إليه.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن المشتبه فيه تم توقيفه إثر مداهمة لعناصر الشرطة لمكتبه خلال أدائه مهامه، أين ضبط مبلغ مالي محل الجريمة، بحوزته، فتم حجزه، واقتياد “المير” إلى مركز الشرطة للتحقيق معه حول الوقائع.

وحسب المصادر، فإن المشتبه فيه خضع للتحقيق بخصوص المبلغ المالي المقدر إجمالا بخمسين مليون سنتيم، محل الرشوة.

وأضافت المصادر أن المبلغ المحجوز سلمته امرأة لرئيس البلدية، بعدما طلب منها المال، في عملية ابتزاز، انتهت بتوقيفه.

وفي التفاصيل، علمت “النهار” أن المرأة صاحبة المبلغ، هي التي كانت وراء الإطاحة بـ “مير” بئر خادم، متلبسا بتعاطي الرشوة، حيث أنها قامت بالتبليغ عن تعرضها للابتزاز، قبل أن يتم تصوير المبلغ وإعداد كامل الإجراءات للإطاحة بالمشتبه فيه في كمين.

وعملت “النهار” أن رئيس البلدية، حاول خلال التحقيق معه بعد توقيفه، نفي ما نسب إليه، وقال إن مبلغ المال منحته له المرأة عن طواعية، رغم امتناعه من تسلمه، مضيفا أن ذلك المال كان عبارة عن هدية سلمت له عن طواعية لتمضية عطلة الصيف برفقة عائلته.

وينتظر أن يتم تقديم الموقوف للمثول أمام الجهات القضائية في وقت لاحق.