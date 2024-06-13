توقيف رئيس مركز إمتحان الباكالوريا إكتشف حالة غش ولم يبلغ عليها ببريكة

أوقف مدير التربية لولاية باتنة رئيس مركز امتحان الباكالوريا للأحرار على مستوى ولاية بريكة المنتدبة بسبب عدم التبليغ عن حالة غش باستعمال جهاز البلوتوث.

القضية تورطت فيها تلميذة اثناء الامتحان حيث خيرها بين تغيير ورقة الإجابة الاولى بأخرى جديدة تسلمها بيضاء وتقصى من الامتحان، وبين استكمال الاجراءات القانونية مع الجهات القضائية، لتختار التلميذة الطرح الأول، وهو الإجراء الذي كيفته ادارة مديرية التربية تسترا عن الجريمة مهما كانت نية رئيس المركز الذي سيمثل امام العدالة خلال الايام القادمة بهذه التهمة.

إلى ذلك تم تسجيل طيلة ايام امتحان باكالوريا 2024 سوى 6 حالات غش كلها وسط فئة الاحرار، ما يعني حسب المتابعين نجاعة الاجراءات الردعية التي انتهجتها وزارة التربية لحماية هذا الامتحان المصيري من كل ما من شأنه الماس بمصداقيته.