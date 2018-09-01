توقيف راقي مزيف وشريكه نصبا على سيدتين بتيسمسيلت

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتيسمسيلت شخصين في قضية النصب والاحتيال تحت غطاء الرقية الشرعية.

وبفضل المعلومات المقدمة من قبل ضحيتين استولى راقي مزيف على مجوهراتهما بعدما أوهمهما بأنه يستعملها في فك سحر.

وقد سمح التحقيق بتوقيف هذا الشخص وشريكه صاحب محل للمجوهرات ببلدية مهدية في تيارت الذي قام بشراء الحلي المسروقة.

كما تم استرجاع سيارة إحدى الضحيتين والتي قامت بإعارتها للمتورط الأول.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت الذي أصدر في حقهما أمر إيداع الحبس.