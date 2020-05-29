توقيف راقي مشتبه به في تعنيف طفلة وقتلها أثناء عملية رقية في قالمة

أوقفت مصالح الأمن الولائي بقالمة راقي يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه فيه في مقتل طفلة تسمى ( ب.ر) البالغة من العمر 10 سنوات.

وقائع القضية تعود أثناء عملية رقية داخل البيت العائلي للضحية وسط مدينة قالمة ، حيت تم تحويله مباشرة على التحقيق الابتدائي .

و حسب المعلومات المتوفرة ل “النهار” ، فان عملية توقيف الراقي ، جاءت اثر اخطار نيابة المجمهورية بمحكمة قالمة ، من مصالح الشرطة بامن ولاية قالمة ، مفاده وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بمستشفى الحكيم عقبي ، نتيجة التعنيف الذي تعرضت له أثناء رقية أخضعت لها في بيتها العائلي بعد معاينة اثار الضرب و الحرق على جسد الطفلة عند تقديم لها الاسعافات الاستعجالية .

من جهتها أمرت الجهات القضائية بفتح تحقيق امني في الوقائع مع ايقاف المشتبه فيه الراقي و وضعه في الحجز تحت النظر وتشريح جثة الضحية مع تقديم الاطراف المعنية فور الانتهاء واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.