توقيف “راقٍ” مزيّف حرّض أهل المريضة على حفر قبر واستخراج سحر في أم البواقي

ينحدر من “حامة بوزيان” في قسنطينة

باشرت، خلال اليومين الفارطين، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “سيقوس” بولاية أم البواقي، تحقيقا أمنيا معمقا في قضية نبش أحد القبور في المقبرة البلدية.

وجاء التحقيق بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود حركة غير عادية في المقبرة، مما دفع رجال الضبطية القضائية إلى التحرك وفق المعلومات المتحصل عليها.

وقد بينت التحقيقات والمعاينة الأوليتين وبشهادة أهل المدفون، أن هناك نبشا وحفرا في القبر، ومن ثمة انطلقت الأبحاث الأمنية من أجل الوصول إلى هويات الجناة.

وقاد الترصد والعمل الاستخباراتي إلى الوصول إلى هويتي شخصين قاما بنبش القبر من أجل إخراج طلاسم وسحر تم وضعهما لفتاة تربطها علاقة دم بالمتهمين الأولين من أجل إلحاق الضرر بها.

وعند التحقيق مع عدد من الأشخاص محل استدعاء، تبين أن هذا العمل كان بإيعاز من طرف راقٍ مزيف، ينحدر من بلدية “حامة بوزيان” في ولاية قسنطينة، والذي أكد لأهل الفتاة أن لا شفاء لها إلا باستخراج السحر من ذلك القبر، الأمر الذي دفع بأقرباء المريضة إلى نبش القبر.

رجال الدرك قاموا باستدعاء جميع أطراف القضية وتحرير محاضر عن تفاصيل القضية، وإحالة المتهمين الثلاثة على الجهات القضائية لدى محكمة “عين فكرون” للبتّ في التهم الموجهة إليهم.

وقد خلفت هذه الحادثة حالة من السخط والتذمر بسبب هذا العمل غير المسؤول في مجتمع محافظ لا يؤمن بالخرافات.