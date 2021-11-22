توقيف رب أسرة بتهمة السطو على 100 مليون ومجوهرات ذهبية من شقة مستأجرة ببرج الكيفان 

تعرض مواطن يقطن بجي برج الكيفان شرق العاصمة إلى عملية سطو طالت مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم ومجوهرات بقيمة 40 مليون سنتيم، كانت متواجدة بشقته.

واتضح خلال التحقيق أن الفاعل اقتحم منزل الضحية، ويعد أحد المستأجرين الذين أجر للمتهم شقته في وقت سابق فتم توقيف المشتبه فيه، وتقديمه أمام الجهات القضائية.

كما مثل المتهم امام قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء لمواجهة تهمة السرقة بإستعمال مفاتيح مصطنعة،وفقا لاجراءات المثول الفوري.

وتبين أن الوقائع انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الضحية جاء فيها ان شقته الواقعة ببرج الكيفان قد تعرضت الى السرقة،

اين تم سلبه مبلغ 100 مليون سنتيم، بالاضافة الي حلي من المعدن الأصفر بقيمة 40 مليون سنتيم.

وبعد فتح تحقيق في القضية اتضح أن باب الشقة لم يتم كسره، بل تم الدخول بواسطة مفاتيح، وهو ما جعل الشكوك تحوم حول المستاجرين السابقين للشقة.

خاصة وان الضحية أكد انه لم يقم بتغيير مفاتيح الشقة وبعد رفع البصمات من مسرح الجريمة، ثبت وجود بصمة في قنينة عطر بغرفة الضحية.

تعود للمشتبه فيه “د.م” فتم توقيفه، ليتقرر تأجيل محاكمته، الى تاريخ لاحق بطلب من دفاعه.

المتهم و لدى مثوله أمام وكيل الجمهورية صرح انه تفاجأ بعد وصوله إلى الحي يعد عودته من المؤسسة العقابية بعين وسارة في زيارة لشقيقه الموقوف،

برجال الشرطة تلقي القبض عليه. ناكرا التهمة الموجهة اليه مؤكدا أن وقت ارتكاب الوقائع كان متواجد بعين وسارة،عند أحد الأقارب لأجل زيارة شقيقه في السجن.

مضيفا أنه لم يقم بإستئجار اية شقة في حي برج الكيفان، كما أن محل اقامته بواد او شايح بباش جراح.

من جهته ممثل الحق العام التمس ايداع المتهم رهن الحبس المؤقت، وهو القرار الذي ايده القاضي إلى حين مثول المتهم للمحاكمة الأسبوع المقبل.