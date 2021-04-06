توقيف رب عائلة إغتصَب فتاة قاصر في الشلف

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخص الموقوف هو متزوج وأب لثلاثة أطفال، قام باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة.

وقائع القضية تعود إلى 30 مارس الفارط، على الثانية صباحا، أين تقدم والد الفتاة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزبوجة.

وألف والد الفتاة عن خروج ابنته القاصر من المنزل العائلي، ليتم على الفور تشكيل دورية من أجل البحث عن الفتاة.

وأضاف المصدر، أنه تم العثور على الفتاة رفقة شخص بالغ على متن سيارته بالقرب من مسكنه العائلي.

وقد تم توقيفه و اقتياده إلى مقر الفرقة من أجل التحقيق معه في القضية.

وبعد عرض الفتاة على الطبيب الشرعي تبين أنها تعرضت للإغتصاب من طرف الجاني، _يضيف البيان_.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، فور إنتهاء التحقيق، أين تم إيداعه بالمؤسسة العقابية.

ووجهت للشخص جناية اغتصاب قاصر، إبعاد قاصر وتحريضها على الفسق و الدعارة.