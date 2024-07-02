توقيف رجل اعمال حوّل فندقه الى وكر للفساد والمخدرات بباتنة

أوقفت مؤخرا المصالح الأمنية رجل أعمال معروف رفقة عدد من نزلاء فندقه المتواجد على أطراف مدينة باتنة بتهم تتعلق بتحويل الفندق الى وكر للفساد والتستر على هويات النزلاء وضبط كمية من الممنوعات داخل الفندق.

في قضية تعود بدايتها الى تنقل مصالح الأمن الى هذا الفندق من أجل توقيف شخص كان محل بحث، وأثناء ذلك لقي المبحوث عنه مصرعه في حادث سقوط من الطابق العلوي للفندق، لتبدأ تحقيقات معمقة تم خلالها توقيف رجل الأعمال صاحب الفندق وعدد من النزلاء يزيد عددهم عن 10 بينهم نساء، مع حجز كمية الممنوعات المختلفة.

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