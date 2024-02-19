توقيف رجل في المطار وُجد بحقيبته ثعابين وتنانين!

قام رجال الجمارك، بتوقيف رجل من في المطار، عندما كان يستعد للصعود إلى إحدى الطائرات، بعد أن تم العثور في حقيبته على ثعابين وتنانين كومودو وسلاحف.

وحسب ما أفاد مسؤولو الجمارك التايلاندية، اليوم الإثنين، فقد عثرت عناصر الجمارك على تنينَي كومودو و6 سلاحف هندية. و8 من حيوانات الإغوانا، و5 ثعابين، وأفعى من نوع أصلة عاصرة، و24 سمكة.

وعثر على هذه الحيوانات البرية خلال تفتيش أمتعة الرجل الذي كان يستعد للصعود إلى طائرة كانت تتجه إلى أولان باتور، عاصمة منغوليا.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أن السلطات اتهمت الرجل بتهريب حيوانات محمية.

وفي أكتوبر الماضي، أوقف مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك أحد موظفيه عن العمل. بعدما هرّب مسافر أكثر من 30 حيوانا حيا في طائرة متجهة إلى تايوان.