توقيف رجل وإمرأة تورطا في محاولة سرقة “بيجوتري” بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس من القاء القبض على شخصين من جنس ذكر وانتى في العقد الرابع من العمر.

بعد تورطهما في تكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة من داخل محل تجاري مختص في بيع المجوهرات بإستعمال العنف.

أطوار القضية تعود إلى إستغلال المصلحة لنداء مفاده تعرض صاحب محل تجاري مجوهراتي طريق “السياغة”

بحي القرابة الشعبي لإعتداء متبوع بعملية السرقة التي طالت عدة قطع من المجوهرات من طرف شخصين.

ليتم التدخل على الفور للوقوف على ملابسات هذه القضية، حيث تم توقيف المشتبه فيهما مع إسترجاع المسروقات.

التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة كشفت أن المشتبه فيهما تقدما على أساس زبائن لشراء مجوهرات.

وبعد عرضها عليهم من طرف صاحب المحل طلبت المرأة منه أن يوافيها بخاتم معروض على الواجهة الأمامية

للمحل، وفي غفلة منه أقدما على الإعتداء عليه بواسطة كماشة حديدية على مستوى الرأس ولاذا بالفرار.

إلاّ أن التدخل السريع والإحترافي لقوات الشرطة مكن من توقيفهما في ظرف قياسي مع إسترجاع كافة المسروقات.

وفي هذا السياق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن تهمة تكوين جمعية أشرار ومحاولة

السرقة من داخل محل تجاري مختص في بيع المجوهرات بإستعمال العنف قدما بموجبه أمام النيابة أين صدر في حقهما أمر إيداع.