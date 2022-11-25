توقيف رجل وإمرأة ينصبان على الناس بإستعمال السحر والشعوذة بالبيض

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن البيض، من توقيف شخصين، ينحدران من ولايتين مجاورتين يقومان بإعتراض فتاة في الشارع والتي إسنتجدت بعناصر الأمن.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية على إثر دوريات لذات المصالح. حيث تم توقيف سالفي الذكر وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري لإستكمال التحقيق.

وتبين أن المشتبه فيهما واللذان يبلغان من العمر 34 و44 سنة، يمارسان عملية النصب والإحتيال بإستعمال طقوس السحر والشعوذة للإستيلاء على مجوهرات الضحية.

وفي نفـس السياق وإثر التنسيق العملياتي بين مختلف المصالح،

تم عرض المشتبه فيهما على بعض الضحايا في قضايا أخرى مشابهة لقضية الحال. أين تمكنوا من التعرف على المشتبه فيهما.

وبعد استيفـاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما

أمام الجهة القضائيـة المختصة التي أمرت بإيداعهما المؤسسة العقابية.