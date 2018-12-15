توقيف رجل وامرأة متلبسان بممارسة الشعوذة وتدنيس المصحف الشريف في قصر الشلالة بتيارت 

الشرطة ضبطت 4 رجال داخل المنزل بعد مداهمته

أوقفت مصالح الشرطة بأمن دائرة قصر الشلالة في تيارت رجلا وامرأة، بعد أن جرى ضبطهما متلبسين بممارسة الشعوذة وتدنيس القرآن الكريم، كما تم خلال نفس العملية توقيف أشخاص آخرين كانوا داخل مسكن المشتبه فيهما بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وحسب مصادر «النهار»، فإن عملية توقيف المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و52 سنة، تمت إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن بشأن قيام امرأة ورجل بتحويل مسكن يقع بأعالي المدينة إلى وكر لممارسة الشعوذة، مما جعل المصالح الأمنية تتحرك وتقوم بعملية ترصد عن بعد للمنزل المشبوه.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة بتفتيش المنزل، جرت مداهمته وتم توقيف 5 رجال وامرأة ينحدرون من بلديات تابعة لإقليم ولايتي تيارت والجلفة.

وبعد تفتيش أركان المنزل وغرفه، تم العثور على مواد ولوازم خاصة بالشعوذة، منها مخطوطات وكتيبات وسوائل وحروز، إلى جانب عقاقير ومصحف شريف عليه مخطوطات غريبة لم تحدد فحواها.

وأسفرت التحقيقات مع الموقوفين عن أن المتهمة التي تنحدر من إحدى البلديات المجاورة انتقلت إلى العيش في قصر الشلالة لممارسة الشعوذة منذ فترة، وكان يساعدها شخص في الأربعينات من العمر، ينحدر من مدينة تيارت، تبين أنه يقيم عندها منذ فترة طويلة ولم يكن يغادر المسكن إلا نادرا.