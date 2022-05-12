توقيف رحلات القطار ما بين وهران وبشار إلى إشعار آخر لهذا السبب !

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، بأن القطارات التي تضمن الرحلات ما بين ولايتي وهران وبشار، متوقفة حاليا وإلى إشعار آخر.

وذلك بسبب تراكم الرمال على طول خط السكة الحديدية إثر عاصفة رملية تضرب منطقة الجنو الغربي حاليا.

وعليه، فإن القطارات الليلية ليوم الخميس 12 ماي 2022، تم إلغاؤها أيضا.

ومن جانبها تعتذر الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن الإزعاج الناجم جراء هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.

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تغيير في برنامج بعض رحلات القطار يوم غد الجمعة

كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير قطارات الضاحية الشرقية على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/ بومرداس / الثنية / تيزي وزو ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات يوم غد الجمعة. وحسب بيان sntf، فإن هذا التغيير راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية. وبذلك ستتوقف القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم عند محطة الرويبة ذهابا وإيابا. أما باقي الرحلات على خطي الجزائر – الثنية / الجزائر – تيزي وزو ستسير عبر قطارات ديزل حسب الجدول المبين أدناه. وبخصوص قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية، فإنها ستسير حسب البرنامج العادي لها. وسيتم استئنانف حركة القطارات الضاحية بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم السبت 07 ماي 2022.

وفي الأخير، قدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إعتذاراتها لزبائنها الكرام عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال .

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، انه سيطرأ تغيير غدا الجمعة على حركة سير القطارات بالضاحية الغربية للعاصمة.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أفادت أن حركة سير قطارات الضاحية الغربية على مستوى الخط الرابط بين محطة “الجزائر/ الحراش / بابا على/ العفرون”. بالإضافة كذلك إلى خط “محطة آغا / زرالدة”. ستعرف تغييرا في برنامج الرحلات يوم غد الجمعة. وهذا راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية على مستوى منطقة الحراش.

كما أضافت الشركة، أنه سيتم توفير قطارات “ديزل” لضمان تنقل المسافرين على خط محطة “الجزائر / بابا علي”، ذهابا وإيابا. في حين ستعمل القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم على خطي بابا على / العفرون وبابا علي / زرالدة (ذهابا وإيابا ) مع تعديل مواقيت انطلاقها.

كما كشفت المؤسسة، أن قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية ستسير حسب البرنامج العادي لها. و سيتم استئناف حركة قطارات الضاحية بشكل عادي، ابتداء من يوم السبت 14 ماي 2022.