توقيف رعية أجنبي بتهمة النّصب والإحتيال بمعسكر

أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائيةلولاية معسكر شخصين أحدهما رعية أجنبي يبلغ 34 سنة بتهمة النصب والإحتيال.

الشّخصان احتالا على مواطنين مقابل تأشيرات سفر لدول أجنبية تصل إلى 50 مليون سنتيم أثر استغلال معلومات حول نشاطهما المشبوه.

والّذي مكّن من توقيف الرعيّة متلبسا باستلام مبلغ مالي من الضحيّة.

و كذا العثور على جوازي سفر تم حجزهما و اقتياد المشتبه به الى مقر أمن الولاية.

و بعد التحقيق معه تم تفتيش محل إقامته أين تمّ العثورعلى نسخ جوازات سفرو وصولات بريدية مدون عليها مبالغ مالية.

تم حجزهم و توقيف اامشتبه فيهما و إنجاز إجراء قضائي ضدّهما حول جريمة النّصب.

والشروع في النصب ثم قدما امام العدالة ليوضع الرعية رهن ااحبس فيما استفاد شريكه من الافراج في انتظار محاكمتهما.