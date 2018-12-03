توقيف رعية إفريقي بتهمة النصب والإحتيال عبر الفايسبوك بوهران

أوقفت مصالح الأمن بوهران شخص من جنسية إفريقية متورط في قضية تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ذات المصالح أن العملية تمت إثر تعرض شخص للنصب والإحتيال عبر موقع فايسبوك.

أين أوهمه على أنه سيدة تريد الإستثمار في الجزائر وسيرسل له صندوق يحتوي على أغراض ثمينة مقابل 240.000 دج، للتوصيل.

وأسفرت التحريات التي قامت بها فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، الى توقيف المشتبه به وهو بصدد تسليم الضحية خزانة فولاذية.

والتي تحتوي على قصيصات ورقية بمقاسات أوراق نقدية ملطخة بمواد كيميائية.

وقد تم تحرير ضد المتورط في هذه القضية إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة .