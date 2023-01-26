توقيف رعية اسباني لحيازته 800 ألف أورو بطريقة غير شرعية

ألقت شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بمطار هوّاري بومدين، الأسبوع الجاري القبض على رعية اسباني، وهو بصدد إدخال ما قيمته 800 ألف أورو بطريقة غير شرعية، إلى التراب الوطني.

وكان الرعية الإسباني، قادما في جولة سياحية قادته للبلد، فتمّ حجز المبلغ المالي، وإحالة المشتبه فيه إلى التحقيق الداخلي، قبل أن يحال على الجهات القضائية.

ووجهت محكمة الدار البيضاء، للمتهم اليوم الخميس تهمة مخالفة الصرف والتشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

إذ تبيّن في خضم استجوابه أنّه مجرّد هاوي، وبيوم الوقائع كان بصدد دخول التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين، في إطار جولة سياحية. كونه مهتم بجمال البلد بمناسبة حلول فصل الشتاء.

غير أنّ تم توقيفه عند شرطة الحدود، وبحوزته مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدّر ب800 ألف أورو، بسبب عدم حيازته سند بنكي.

ووفي هذا الصدد صرّح المتهم أن إجراءات توقيفه كانت مفاجئة، بحيث لم يتسنى له حتى الوصول إلى مكتب لصرف العملة. إذ تمّ إخضاعه لمحضر المعاينة ببهو المطار على مستوى مصلحة الجمارك. وخلالها تمّ حجز المبلغ ثم إحالته على التحقيق.

مضيفا أنّه لم يرتكب أي مخالفة كون له نية حسنة لدخول الجزائر الذي يعتبره البلد العربي المفضّل لديه. ولكونه هاوي جاء في مهمة التقاط صور تذكارية، ناكرا تهمة تهريب الأموال.

وأمام ما ورد من معطيات التمس وكيل الجمهورية غرامة مالية ضعفي المبلغ المحجوز، مع المصادرة، إلى حين النطق بالحكم في وقت لاحق.