توقيف رعية سوري وفلاح ضمن عصابة تتاجر بالمخدرات في الشراقة

عالجت عشية اليوم محكمة الجنح بالشراقة ملف قضية عصابة متكونة من 18 شخصا من بينهم 12 متهما موقوف رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة. من بينهم شخص سوري الجنسية يدعى (ق. محمد) وفلاح وميكانيكي. بالإضافة كذلك إلى 6 متهمين غير موقوفين على خلفية متابعتهم بترويج الكوكايين والمؤثرات العقلية من نوع الصاروخ بضواحي منطقة شراقة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات. مع حجز كمية معتبرة من الكوكايين الى جانب أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين او ما يعرف بالصاروخ .

العملية نفذتها فرقة قمع الإجرام تحت إشراف النيابة المختصة، وتعود إلى معلومات ميدانية دقيقة مكنت من تحديد نشاط أفراد الشبكة وتوقيفهم. وأسفرت المرحلة الأولى من العملية عن إحباط محاولة لإبرام صفقة لترويج المخدرات بمدينة العاشور. حيث تم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وضبط كمية من الكوكايين والاقراص المهلوسة. إلى جانب مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم وميزان واسلحة بيضاء وشماريخ .

المتهمون واثناء مثولهم امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراقة ويتعلق الامر بكل من “ق.محمد”، “س.يوسف”، “ر.نصر الدين”، “ض،عبد الرحمان”، “س.حميد”، ” ب.مروان”، “م،فارس”.”ط.عادل”، “س.محفوظ”، “س.ابراهيم”. بالإضافة كذلك إلى “ب.محمد.اسلام”، “ص.زروق”، “ع.ياسين”، “م.وليد”، “م.مروان”. حيث وجهت لهم جنحة حيازة ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية ،حمل اسلحة بيضاء و شماريخ.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 7 الى 15 سنة حبسا نافذامع مصادرة المحجوزات.

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