توقيف رعية صيني متلبسا بتهريب 50 ألف “أورو” عبر المطار

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين بالعاصمة، رعية صيني يعدّ مديرا لشركة صينية متعاقدة مع شركة بترولية في الجزائر. يدعى “هونغ يو” ، وهو متلبس بمحاولة تهريب 50 ألف أورو داخل حقائب أمتعته. خلال سفريته المبرمجة الى موطنه،وعليه تم مصادرة المبلغ المالي محل الجريمة مع إحالة المشتبه فيه على الجهات القضائية.

وكشف المتهم “هونغ يو”، أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، أثناء مواجته بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف و رؤوس الأموال. من والى الخارج، أنه بيوم الوقائع كان متجها إلى العاصمة الصينية “بكين”. عبر رحلة جوية بمطار هواري بومدين، لأجل ظرف عائلي طارئ فحمل معه المبلغ المالي المقدر ب50 ألف أورو. دون أن يعلم بأن حيازته لهذا المبلغ يكون سببا في توقيفه، ومنعه من السفر مبررا فعلته بجهله للقوانين الجزائرية.

أما دفاعه فقد التمس من المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف كونه لأول مرة يمثل أمام العدالة. مذكرا المحكمة أن موكله يعد رجل أعمال ناجح في بلده. ولم يسبق له وأن دهل أروقة المحاكم، وييوم الوقائع وضع المبلغ المالي بجانب علب الشكولاطة، ولم يكن في نيته اخفاء الاموال أو تهريبها.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 حبسا نافذا وغرامة مالية ضعف المخالفة المرتكبة.