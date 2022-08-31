توقيف رعية كنغولي بحوزته صندوق يحوي على مواد خام لتزوير “الدوفيز” بالعاصمة

فتحت محكمة الجنح في الدار البيضاء قضية نصب واحتيال تورط فيها رعية افريقي من جنسية كنغولية لمتابعته بانتحال هوية الغير وصفة كاذبة والشروع في النصب والاحتيال.

قضية الحال وحسب مجريات المحاكمة تم تحريك القضية في اعقاب علاقة صداقة جمعت المتهم الموقوف الحالي مع شخص شخص عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وخلالها عرض الرعية الافريقي على الضحية ان ينقل له صندوق الى شخص آخر مقابل مبلغ 30 الف دج كونه لايستطيع التنقل خوفا من الأمن بحكم أن صلاحية بطاقة اقامته في الجزائر قد نفذت،وعليه قام الشاب بالاتصال برجال الشرطة بعدما راودته شكوك بخصوص الصندوق الذي بصدد نقله الذين اكتشفوا بعد فتحه على مواد تستخدم تزويرالعملة النقدية منها سائل شفاف وورق أخضر اللون، وعليه تم نصب للمتهم كمين أين تم توقيفه وضبط بحوزته صندوق صغير فلاذي يحوي على مادة خام مخصصة لتزوير العملة الصعبة تتمثل في 30 ورقة لونها أخضر.

المتهم وعند مثوله اليوم أمام قاضي الجنح انكر بشكل قاطع ما نسب له من وقائع، في حين اكد الدفاع أن قضية الحال يكتنفها الغموض ولابد من اعادة فتح تحقيق للوصول الى الحقيقة في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج في حق المتهم الموقوف، لتحال القضية للمداولة للنطق بالحكم الاسبوع المقبل.