توقيف رعية ليبي بتهمة تزوير الوثائق والأوراق النقدية بالبليدة

أوقفت مصالح الدرك الوطني لبوينان ولاية البليدة، شخص يحمل الجنسية الليبية، مختص في تزوير الوثائق الإدارية والأوراق النقدية.

وحسب ذات المصدر، فإن المشتبه فيه يبلغ من العمر 33 سنة، كان بصدد توزيع أوراق نقدية مزورة ليتم توقيفه ببوفاريك.

كما أسفرت العملية عن حجز العتاد المستعمل في عملية التزويرعلى غرار جهاز للإعلام الآلي وكذا جواز سفر مزور.

إضافة إلى 3 رزم مغلفة بالبلاستيك تحوي أوراق سوداء وخضراء اللون بحجم ورقة نقدية من فئة ألف دج وفئة 100 أورو.

وبعد تقديمه أمام الجهات القضائية تم إيداعه مؤسسة إعادة التربية والتأهيل.