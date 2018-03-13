توقيف رعية ليبي مختص في تزوير الوثائق والعملة بالبليدة

أوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية بوينان بالبليدة، أمس الإثنين، رعية ليبي مختص في تزوير الوثائق الإدارية والعملة الوطنية والأجنبية.
وتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية لإستكمال…
يحيي سكان الوادي ببلدية قمار عادات وتقاليد لإستقبال فصل الربيع تحت شعار تشيشة الربيع.
ويقومون سكان المنطقة بإحياء موروثهم الثقافي بتزيين الشوارع وطبخ التشيشة ويتم تناولها…
تعرض مساء اليوم الإثنين رئيس بلدية سيدي موسى لإعتداء جسدي من طرف شخصان لدى خروجه من مكتبه بمقر البلدية ونقل على إثرها للمستشفى.
وحسب ما ورد…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018
التعليقات (0)