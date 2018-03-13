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توقيف رعية ليبي مختص في تزوير الوثائق والعملة بالبليدة

أخبار الجزائر
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توقيف رعية ليبي مختص في تزوير الوثائق والعملة بالبليدة
بقلم هواري.ش

أوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية بوينان بالبليدة، أمس الإثنين، رعية ليبي مختص في تزوير الوثائق الإدارية والعملة الوطنية والأجنبية.

وتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية لإستكمال الإجراءات القانونية.

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