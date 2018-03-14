توقيف رعية مالي بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي بالأغواط

تمكنت فرقة قمع الإجرام لأمن ولاية الأغواط، من توقيف رعية مالي.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الرعية الذي تمّ توقيفه كان بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي.