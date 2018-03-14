توقيف رعية مالي بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي بالأغواط

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الرعية الذي تمّ توقيفه كان بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي.
سجلت وحدات الحماية المدنية إصابة عون تابع للقطاع بوباء البوحمرون بولاية الوادي.
أصيب عون للحماية المدنية بوحدة الرباح جنوب ولاية الوادي، بوباء البوحمرون نظرا للعمل الذي…
تمكنت مصالح الجمارك بولاية باتنة فجر اليوم، من حجز 45 محرك مستعمل لسيارات فاخرة.
وحسب مصادر النهار، فإنّ المحرّكات كانت داخل حاوية على متن شاحنة مقطورة…
تمكنت فرقة قمع الإجرام لأمن ولاية الأغواط، من توقيف رعية مالي.
وحسب مصادر "النهار"، فإنّ الرعية الذي تمّ توقيفه كان بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي.
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