عاجل

توقيف رعية مالي بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي بالأغواط

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف رعية مالي بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي بالأغواط
بقلم ناصر قايدي

تمكنت فرقة قمع الإجرام لأمن ولاية الأغواط، من توقيف رعية مالي.

وحسب مصادر “النهار”، فإنّ الرعية الذي تمّ توقيفه كان بحوزته 3.5 كلغ من القنب الهندي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital