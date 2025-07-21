توقيف رعية مالي ضبط بحوزته “فيزا” إيطالية مزوّرة صادرة من قنصلية السينغال

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين ،أمس الأحد رعية مالي ،” سيمبالا ساكو” متلبسا بتأشيرة إيطالية مزورة. كان بصدد السفر بها إلى إيطاليا عبر مطار الجزائر.

وعليه تم حجز الوثيقة محل الجريمة، وإحالة المتهم إلى التحقيق الداخلي ثم تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.

ومثل المتهم الموقوف “سيمبالا ساكو”، أمام هيئة محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الاثنين، وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمتابعته بجنحة تزوير وثائق إدارية تستصدرها هيئات رسمية.

وفي الجلسة صرح المتهم أمام القاضي، بأنه بيوم الوقائع تم توقيفه بالمطار، بسبب تأشيرة السفر الإيطالية التي كانت بحوزته. والتي كان بصد السفر بواسطتها الى دولة إيطاليا، قادما من دولة سينيغال.

وأضاف الرعية المالي، بأنه لم يكن على دراية أن الوثيقة مزورة، حيث استصدرها من القنصلية السنيغالية خلال تواجده بدولة السينغال. تأهبا للسفر إلى إيطاليا، مؤكدا أنه اكتشف واقعة التزوير خلال وصوله مطار الجزائر.

وأمام ماورد من معطيات إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج. ليقرر رئيس الجلسة إدانة المتهم بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج، عن التهم المنسوبة إليه.

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