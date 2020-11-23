توقيف رعية مصري كان بصدد تهريب أكثر من 48ألف دولار عبر مطار هواري بومدين

أوقفت المصالح الجمارك رعية مصري كان بصدد تهريب اكثر من 48 ألف دولار عبر مطار هوار بومدين لما كان مغادرا نحو بلده عبر رحلة جوية

واكتشف مصالح الجمارك المبلغ مخبأ داخل حقائب المتهم التي كانت على متن الطائرة قبيل اقلاعها باتجاه جمهورية مصر العربية.

وتبين من خلال جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الاثنين ،ان المتهم واجه تهمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال إلى الخارج.

ومثل المتهم للمحاكمة وفق إجراءات الاستدعاء المباشر .

وتعود وقائع القضية إلى أنه وخلال تواجد المتهم بمطار هواري بومدين وهو بصدد السفر إلى بلده،اكتشفت مصالح الجمارك حقائب مشبوهة، على متن الطائرة

وبعد المعاينة التقنية لها تم اكتشاف مبلغ 48 الف و200 دولار، كان المتهم بصدد تهريبها إلى بلده، كما تبين أنه يحوز على مبلغ 7000 اورو بحقيبته اليدوية.

كما تبين ان المتهم لم يصرح بالمبلغ المالي الذي عثر بحقائبه وهو ما يخالف القانون وعليه تم حجز المبلغ وتوقيف المتهم واقتياده للتحقيق.

من جهته المتهم وخلال مثوله للمحاكمة اقسم باغلظ إيمانه أنه لم يكن يعلم بأن المبلغ المحجوز غير مسموح به.

وأردف في تصريحاته أن المبلغ المالي المصادر جناه بعرق جبينه لأجل اعالة عائلته التي تقبل على تزويج شقيقته.

وأكد مؤكدا أنه ارسل المبلغ بحسن نية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي منعته من زيارة بلده وذويه، بغض النظر عن المشاكل التي تعرتضه هناك.

وأمام هذا الموقف، نبه القاضي المتهم أن المبلغ ضخم جدا وانه ليس المرة الأولى التي يسافر فيها عبر المطار بحكم ان اول سفرية له كانت في فيفري 2010،

ناصحا إياه أنه كان عليه ان يقوم بالتصريح بالمبلغ قبل وضعه في الحقائب، وفقا للقانون المعمول به.

وكيل الجمهورية من جهته اوضح للمتهم انه لا مجال بمخالفة القانون، وان الجريمة بمجرد ارتكبها تصبح ثابتة،

منوها في ذات السباق المتهم أن المشرع الجزائري صارم للتصدي لهذا الجرائم خاصة في ظل تواجد شركات اجنبية بارض الوطن تهرب اموالا ضخمة عن طريق موظفيها،

ملتمسا توقيع عقوبة 6اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية وفقا للقانون مع المصادرة.

وعليه قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم الى تاربخ لاحق