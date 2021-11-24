توقيف رعيتين افواريتين وحجز معدات لتزوير النقود ببئر خادم

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، رعيتين إفريقيتين من جنسية إيفوارية، بعامين حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما بجنحة حيازة معدات وأدوات لتزوير النقود.

وفي هذا السياق ضبطتها عناصر الضبطية القضائية بحوزتهما بداخل حقيبة ظهرية، خلال الملامسة الجسدية بموقع تواجدهما بحي بئر خادم بالعاصمة.

أين تم حجز قارورتين بهما محلول دأزرق اللون بالإضافة إلى 10أوراق بيضاء، يشتبه أنهما كانا يستعملان في تزوير اوراق نقدية من فئة ألفي دينار .

المتهمان الموقوفان، وخلال جلسة استئنافهما الحكم الابتدائي أمام مجلس قضاء العاصمة، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما،

كما أكدا أن المحلول الأزرق عبارة عن مطهر للجروح ، وأن الاوراق البيضاء، فكانا يستعينا بها لتدوين بعض الأغراض والمستلزمات خلال عملية الشراء.

وأمام تمسك المتهمين إنكار ما نسب اليهما، التمس النائب العام تأييد الحكم في حق كل متهم.

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