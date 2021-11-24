توقيف رعيتين افواريتين وحجز معدات لتزوير النقود ببئر خادم
أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، رعيتين إفريقيتين من جنسية إيفوارية، بعامين حبسا نافذا، على خلفية متابعتهما بجنحة حيازة معدات وأدوات لتزوير النقود.
وفي هذا السياق ضبطتها عناصر الضبطية القضائية بحوزتهما بداخل حقيبة ظهرية، خلال الملامسة الجسدية بموقع تواجدهما بحي بئر خادم بالعاصمة.
أين تم حجز قارورتين بهما محلول دأزرق اللون بالإضافة إلى 10أوراق بيضاء، يشتبه أنهما كانا يستعملان في تزوير اوراق نقدية من فئة ألفي دينار .
المتهمان الموقوفان، وخلال جلسة استئنافهما الحكم الابتدائي أمام مجلس قضاء العاصمة، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما،
كما أكدا أن المحلول الأزرق عبارة عن مطهر للجروح ، وأن الاوراق البيضاء، فكانا يستعينا بها لتدوين بعض الأغراض والمستلزمات خلال عملية الشراء.
وأمام تمسك المتهمين إنكار ما نسب اليهما، التمس النائب العام تأييد الحكم في حق كل متهم.
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محكمة بئر مراد رايس.. تأجيل قضية ياريشان سعداوي وحراق إلى جلسة 14 ديسمبر
محكمة بئر مراد رايس.. تأجيل قضية ياريشان سعداوي وحراق إلى جلسة 14 ديسمبر
أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس اليوم ملف قضية رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان رفقة المتهم المناجير سعداوي و اللاعب شمس الدين حراق الى جلسة 14 ديسمبر المقبل.
هذا بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بعدم الامتثال لعناصر القوة العمومية ، واهانة هيئة نظامية و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.
و تعود حيثيات القضية الى شهر اكتوبر الماضي بعدما تم توقيف المتهمين على مستوى حاجز امني، بمنطقة سيدي يحي بالعاصمة.
بسبب اختراقهم وعدم احترامهم مواقيت الحجر الصحي، إلى جانب الاعتداء على احد عناصر الشرطة اثناء تأدية مهامه.
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بالتفاصيل.. هكذا سرب زنجبيل معلومات حساسة عن الجزائر للمخابرات الفرنسية
تفتح محكمة الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس،قضية ذات وقائع في منتهى الخطورة تورط فيها المدعو زنجبيل.
وتتعلق أحداث القضية بجرائم تجسس وتخابر كان مطار هواري بومدين وميناء الجزائر العاصمة موقعا لها.
وكان بطلها أحد “بارونات” المخدرات محل بحث من طرف العدالة الفرنسية يدعى “علي زنجبيل”، مزدوج الجنسية.
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