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توقيف رعيتين سودانيتين يشتبه صلتهم بتنظيم “داعش” بتبسة 

أخبار الجزائر
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توقيف رعيتين سودانيتين يشتبه صلتهم بتنظيم “داعش” بتبسة 
بقلم سليم دريد

أحبطت مصالح الدرك بولاية تبسة،  محاولة اجتياز الحدود الوطنية وأوقفت رعيتين إفريقيتين.

العملية تمت على مستوى الشريط الفاصل بين الجزائر وتونس في إطار الرصد العملياتي للحدود.

التحقيقات الاولية اثبتت ان الرعيتين من جنسية سودانية كانا في ليبيا، ولا تزال التحقيقات المعمقة مستمرة نظرا للإشتباه في علاقة القضية بالتنظيم الإرهابي داعش.

المصالح الأمنية كانت قد حققت قبل فترة في قضية تجنيد جزائريين للقتال في اليمن انطلاقا من السودان.

وكانت قناة “النهار” السباقة في انجاز تقرير سلط الضوء عن علاقة جزائريين بمراكز تجنيد سودانية.


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