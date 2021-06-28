توقيف زوجين يقودان عصابة ملثمين يعتدون على المواطنين في البليدة

فككت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة اولاد يعيش بالبليدة، عصابة ملثمين يقودها زوجين رفقة شركائهم المتهمين بالإعتداء على المواطنين، في عدة قضايا منها سرقة مواطنين تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء.

حيث كان المتهم الرئيسي يقوم باستدراج ضحايا عن طريق زوجته على مستوى الطريق العام ، اين يتم الاعتداء على الضحايا وسلب ممتلكاتهم ليلا، من جهتها ذات المصالح وبعد شكاوي من الضحايا وتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية ووضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلامات وتحديد هوية الجناة الذين تم القبض عليهم في حالة تلبس.

ليتم اقتياد المتهمين إلى مقر الأمن لتحقيق معهم، اين تعرف الضحايا على بعض المتهمين والذين تم ايداعهم الحبس المؤقت، كما وجها عدد من المواطنين شكر إلى مصالح الأمن على تدخلها السريع وتعاونها مع المواطنين عبر صفحات الناشطة بالبليدة.