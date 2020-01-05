توقيف زوج نانسي عجرم والكشف عن فيديو يظهر تفاصيل قتله للسارق

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأحد، قرارا بتوقيف زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم، فادي الهاشم، بعد قيامه بقتل سارق تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، أصدرت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرار التوقيف، لإتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشرت محطة الـ “أ م تي في” اللبنانية، فيديو كامل يوضح تفاصيل الحادث.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد، بهدف السرقة، مدججا بسلاح تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل.

ولم يتمكن زوج نانسي عجرم من إبعاد السارق، رغم التفاوض معه ومنحه المال، ليواصل طريقه إلى غرفة البنات.

وطلب السارق والذي تبين أنه سوري الجنسية، من زوج نانسي، أن يحضر له الذهب وزوجته قائلا له: “جيب الذهب، وين الذهب.. جيب مرتك هلا”.

وفي هذه اللحظة استطاع الدكتور فادي الهاشم، أن ينسحب لإحضار المسدس بعدما دخل الحراس، ليعود وبيده المسدس ويطلق النار على السارق مما أدى إلى مقتله على الفور.

وحضرت إلى مكان الحادث، عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ساعات من الحادث، صورة للفنانة نانسي عجرم تظهر إصابتها برجلها، وصورة أخرى للسارق وقد فارق الحياة.