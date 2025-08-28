توقيف سائقي حافلتين قاما بمناورات خطيرة ومتهورة بوهران

أوقفت مصالح الشرطة بوهران سائقي حافلتين للنقل الحضري يعملان على خط (B) بعد ارتكابهما لمناورات خطيرة أثناء القيادة، عرّضت حياة المواطنين وسلامتهم للخطر المباشر.

العملية تمت إثر رصد مقطع فيديو عبر كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو، حيث أظهر السائقين وهما يقومان بتصرفات متهورة وغير قانونية على الطريق العام.

وبناء على المعطيات المسجلة، تحركت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي، حيث تم تحديد هوية المعنيين وتوقيفهما قبل تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري العاشر، أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، قبل تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية.