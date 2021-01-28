توقيف سائقي سيارتي “ألطو ” و”ماروتي” المتهورين

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف السائقين المتهورين الذين قاما بمناورات خطيرة عبر الطريق السريع الجنوبي الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون.

وحسب بيان لمصالح الدرك فإن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالجزائر السائقين المتهورين الذين كانا محل فيديو انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأضاف البيان أن سائق سيارة ماروتي قام بدفع سيارة آلطو في الطريق السريع الجنوبي بين الدار البيضاء وبن عكنون.

وأضافت ذات المصالح أن عملية التوقيف جاءت بعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري عن سائقي السيارتين.

كما تم الاستعانة بكاميرا المراقبة المرورية على الطريق و الفيديو المنتشر عبر الفايسبوك.

وعليه فقد تم تفعيل مخطط انذار و البحث من طرف وحدات الدرك الوطني مع فتح تحقيق قضائي.