توقيف سائق إندرايف بعد سرقته صحفية بقناة تركية

أوقفت عناصر الأمن بالمقاطعة الإدارية ببوزريعة شاباً في العقد الثاني من العمر يدعى” م.إ”. سائق مختص في النقل والتوصيل عبر تطبيق بشبكة الأنترنت المسمى “إندرايف”، بعد سرقته صحفية بقناة تركية.

تفاصيل قضية الحال، بدأت بتاريخ 9 سبتمبر الجاري، بعدما تقدمت الضحية “أ.ب”، صحفية بقناة تركية، إلى مركز الأمن بالمقاطعة الإدارية ببوزريعة، من أجل رفع شكوى ضد المتهم في قضية الحال الذي قام بسرقة محفظتها اليدوية. حينما كانت موجودة بالجزائر لتغطية الانتخابات الرئاسية، حيث تعرضت للسرقة.

وكُلف المتهم من طرف مصالح الفندق المسمى “دوفال” ببن عكنون الذي كانت تقيم به، بنقل حقيقتها اليدوية التي كانت تحتوي على جميع وثائقها بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة مقدر بين 500 و 600 دولار ومبلغ مالي بالعملة الوطنية مقدر بـ 3000 دج.

وبعد اتصال الضحية بإدارة الفندق، أكدوا لها أن الحقيبة بحوزتهم، وطلبت منهم إمكانية توصيلها إلى المطار، وبعد مدة اتصلوا بها وأعلموها بأنهم كلفوا سائقاً مختصاً في النقل والتوصيل عبر تطبيق “إندرايف”. وسلم له صاحب الفندق أغراضها بداخل ظرف مغلق مع إعطائه رقم هاتفها ليتصل بها حين وصوله إلى المطار، كما وضع تحت تصرفها رقم هاتف السائق.

وعند اتصال الضحية بالسائق المتهم في قضية الحال، أكد لها أنه في طريقه للمطار، وبعد مرور مدة زمنية حاولت الاتصال به لكن دون جدوى، ليتبيّن لها بعد الاتصال بالفندق أن المتهم قام بسرقتها، ومن بين المسروقات أغراضها المهنية.

المتهم تم تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، فيما تم تأجيل محاكمته إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل.