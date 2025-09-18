توقيف سائق تسبب في حادث مرور على الطريق السريع بين العاصمة وزرالدة  

أوقفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، سائق سيارة “بيكانتو” تسبب في حادث مرور على الطريق السريع بين العاصمة وزرالدة.

وحسب صفحة “طريقي” على فيسبوك، رصدت لقطات فيديو مصورة السائق الموقوف وهو يسوق سيارته على الطريق بطريقة متهورة ويتجاوز على اليمين.

وعلى إثر ذلك، كثّف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة الأبحاث بالاستعانة بالفيديو، ليتم تحديد هوية السائق وتوقيفه.

المتهم مثُل أمام الجهات القضائية بتهمة القيام بمناورات خطيرة من شأنها تعريض حياة الغير للخطر.