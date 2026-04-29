توقيف سائق حافلة قام بمناورات خطيرة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف سائق حافلة قام بمنوارات خطيرة وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وجاءت العملية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سائق حافلة يقوم بمناورات خطيرة تمثلت في تجاوز الخط المتواصل. تخطي عدة مركبات بطريقة متهورة، السياقة بسرعة داخل منطقة حضرية. مما عرّض حياة مستعملي الطريق للخطر وتسبب في عرقلة حركة السير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور