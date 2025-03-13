توقيف سائق حافلة لسيره على الرصيف بدل الطريق بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للأمن العمومي بوهران من توقيف سائق حافلة بخط 4G إستغلالا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهره يسير على الرصيف بدل الطريق العام معرضا حياة الغير للخطر.

سائق الحافلة الموقوف تم تحويله إلى مقر الأمن الحضري الثاني إيسطو بأمن دائرة بئر الجير. لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. بموجب إجراء قضائي موضوعه جنحة تعريض حياة الغير للخطر بانتهاك واجب من واجبات السلامة المنصوص عليها قانونيا.

أين صدر في حقه أمر إيداع مع وضع الحافلة بالمحشر.

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