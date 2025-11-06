توقيف سائق شاحنة تسبب في حادث مرور ولاذ بالفرار

أعلن عناصر الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، عن توقيف سائق جرار طريقي متهور.

وحسب بيان الدرك الوطني، فإن سائق الشاحنة تسبب في وقوع حادث مرور ولاذ بالفرار.

وجاء توقيف صاحب الشاحنة إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي. والذي تم توثيقه من قبل شخص تسبب صاحب الشاحنة بأضرار مادية بسيارته.

كما تم توقيف المعني بالاستعانة بكميرات المراقبة الرقمية المثبتة على الطريق.

