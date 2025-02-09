توقيف سائق شاحنة قام بمناورة خطيرة بالطريق الوطني رقم 11 بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة بوهران من توقيف سائق شاحنة. بعد رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيها بمناورة خطيرة. من شأنها تعريض حياة الغير للخطر وعرقلة حركة السير على مستوى الطريق الوطني رقم 11.

على إثر ذلك وبفضل الاستغلال الأمثل للفيديو، تم تعريف المركبة والتوصل إلى سائقها البالغ من العمر 36سنة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل من أجل جُنحة المناورة الخطيرة وجنحة تعريض حياة الغير للخطر ومخالفة عرقلة حركة السير.

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