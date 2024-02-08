توقيف سائق شاحنة يقوم بمناورات وتجاوزات خطيرة بين عين مليلة والخروب

بعد تداول مقطع فديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق شاحنة يقوم بمناورات وتجاوزات خطيرة على الخط المتواصل، على مستوى الطريق الوطني رقم 79، الرابط بين بلديتي عين مليلة والخروب.

مما إنجر عنه تعريض حياة الغير للخطر مع إمكانية وقوع حادث مرور خطير، كون هناك سيارات تسير في الاتجاه المعاكس، بفضل الاستغلال الأمثل لمقطع الفديو وكذا تعريف رقم تسجيل المركبة.

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعلي منجلي من تحديد هوية سائق الشاحنة. أين تم إستحضارها وتوقيف سائقها حيث تم إخضاعه إلى جملة من الإجراءات القانونية والتي بموجبها تم تحرير ضده جنحة تعريض حياة الغير للخطر وهذا بموجب نص المادة 290 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة إلى مخالفة تجاوز الخط المتواصل.

تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيه وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة أين تم إيداعه الحبس المؤقت.