توقيف سائق مركبة كان يسير بالاتجاه المعاكس في تيبازة

تمكن عناصر الدرك الوطني في ولاية تيبازة من توقيف سائق مركبة قام بالسير في الاتجاه المعاكس بالطريق السريع. الرابط بين بلدية بوسماعيـل وتيبـازة.

وإستغلالا لمقطع فيديو يظهر فيه سائق يسير بالاتجاه المعاكس وبعد تكثيف الاستعلامات وبالتنسيق مع خلية مكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمجموعة، تم التوصل إلى هوية الشخص المخالف. ليتم توقيفه والحجز المؤقت للمركبة المستعملة في المناورة إلى غاية صدور أمر قضائي في شأنها.

ومن جهتها السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتيبازة، فتحت تحقيقا في القضية. من أجل جُنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر بالسير في الاتجاه المعاكس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور