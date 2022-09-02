توقيف سابع متهم في جريمة قتل أستاذ بالصومعة ومتهم ثامن في حالة فرار!

كشفت وكيل الجمهورية المساعد في محكمة بوفاريك، سارة تبارورت، أول أمس الخميس، بمقر المحكمة، عن إلقاء القبض على المتهم السابع المتورط في قضية مقتل شاب بمدينة الصومعة، الأسبوع الفارط، فيما لا يزال المتهم الثامن في حالة فرار، مع إصدار أمر بالقبض وتعميم النشرية على مختلف الجهات الأمنية.

وفي تصريح صحافي، أوضحت هيئة النيابة العامة، وطبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وتفاديا لانتشار الأخبار المغلوطة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وبغية إعلام الرأي العام بمعلومات موضوعية عن الوقائع والإجراءات المتخذة في قضية القتل التي راح ضحيتها المرحوم “ي.س”، فإن التحقيقات أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص، بمن فيهم المتهم الرئيسي، فيما لايزال شخص في حالة فرار.

ونوهت المتحدثة أن سرية التحقيق تستدعي الوقوف عند هذه النقطة، مشيدة بفعالية واحترافية ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الذين أسندت لهم مهمة البحث والتحري تحت إشراف النائب العام، والذين تمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين في ظرف قياسي وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 30 أوت الفارط، والذين أودعوا الحبس المؤقت عن جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في مشاجرة وقعت بين عصابات أحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى وفاة شخص من خارج أعضاء العصابة.