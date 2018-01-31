توقيف سارقة مجوهرات قريبتها بسكيكدة

اوقفت اليوم مصالح أمن ولاية سكيكدة، امرأة تبلغ من العمر 27 سنة متهمة في قضية تتعلق بالسرقة من داخل منزل.

وتعود القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما تقدمت الضحية من المصلحة مبلغة عن سرقة مجوهرات من مسكنها بحي صالح بالكروة .

ومن خلال المعاينة الأولية لمنزل الضحية لم تعثر على أي أثار للكسر أو الخلع للنوافذ أو الأبواب.

ما جعل المحققين أمام فرضية أن مرتكب السرقة قد يكون من محيط الضحية.

عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه بها وهي أنسة تبلغ من العمر 27 سنة .

و تم استرجاع جميع المسروقات التي تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون سنتيم.

مجريات التحقيق في القضية بينت أن المشتبه بها تعد من أقرباء الضحية.

والتي قامت بزيارتها داخل منزلها اين كانت تتجول بحرية بكل أرجاء المنزل ودون لفت للانتباه.

وفي غفلة من صاحبة المنزل استولت على جميع مصوغاتها وغادرت المنزل باتجاه منزلها العائلي أين قامت بإخفائه.